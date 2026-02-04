KOSGEB 2026 yılı birinci dönem başvuruları başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz" dedi. Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. Söz konusu desteğe başvurular 28 Şubat'a kadar yapılabilecek.