Üreticinin gözü bu haberde: Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu?

Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2026? Temel Destek ödemesi (mazot gübre desteği) yattı mı? Temel Destek ödemesinin tarihi belli mi?

Ocak ayı içinde çiftçilere 1 milyar 623 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılırken gözler bu sefer mazot gübre desteğine çevrildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı olan üreticilere yatırılan mazot gübre desteği yani Temel Destek ödemesi için beklentiler arttı.

TAKVİM AÇIKLANMADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı mazot gübre desteği ödeme tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Desteğin ne zaman yatacağına dair tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Öte yandan bir 1 milyar 623 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin içeriği şu şekilde:

Hayvan gen kaynakları desteği için 174 milyon 132 bin 300 TL,

Küçükbaş hayvancılık desteği için 44 milyon 102 bin 300 TL,

Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 37 milyon 916 bin 297 TL,

Arıcılık desteği için 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 TL,

Sertifikalı tohum üretim desteği için 2 milyon 959 bin 525 TL.