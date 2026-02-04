Yılın ilk enflasyon oranı belli oldu

2026 yılının Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜFE, Ocak ayında aylık bazda 4,84 yıllık ise 30,65 olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte, Şubat ayı kira artış oranı da netleşti. Öte yandan, Temmuz 2026'da memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin ilk halkası da belli oldu. TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

KALEM KALEM ARTIŞ

BUNA göre; tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 arttı. Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti.

KİRA ZAMLARI BELLİ OLDU

İLGİLİ ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Böylece Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 33.98 oldu. Emekliler, Ocak ayı için açıklanan aylık enflasyon oranı yüzde 4,84 zamma hak kazandı. Nihai zam oranının netleşmesi için ise şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez artış yapılıyor. Ocak-Haziran ile Temmuz-Aralık dönemlerine ait enflasyon oranları, zam oranlarının netleşmesi açısından emekliler tarafından yakından izleniyor.

RAKAMLARI DEĞERLENDİRDİ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.