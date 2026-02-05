Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama | 2026 Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak 4 bin 370 konut için hak sahibi bugün belli oldu. Peki, TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları nasıl görüntülenir? TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları hangi sitede yayınlanıyor? TOKİ kura çekilişi sonuçları nereden sorgulanır?
TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Sonuçları öğrenmek için https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresine girip isim arama yöntemiyle veya TC Kimlik numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?
Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın ATM'lerinden ve şubelerinden geri alabilir.