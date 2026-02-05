Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama | 2026 Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak 4 bin 370 konut için hak sahibi bugün belli oldu. Peki, TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları nasıl görüntülenir? TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları hangi sitede yayınlanıyor? TOKİ kura çekilişi sonuçları nereden sorgulanır?