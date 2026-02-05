Bakan Işıkhan duyurdu! SGK prim borçlarına yeni düzenleme

SGK'dan prim borçlarına yeni düzenleme bir düzenleme getirdi. Buna göre, borçların taksitlendirilmesinde geçerli olan yüzde 10'luk peşin ödeme şartı esnetildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Genelgede yer alan bir diğer önemli düzenleme ise teminat uygulamasında yapıldı. Daha önce 50 bin TL olan teminatsız taksitlendirme üst sınırı, beş kat artırılarak 250 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre, borç tutarı 250 bin TL'yi aşmayan kişilerden gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek.

Borcun kaç takside bölündüğüne bakılmaksızın peşin ödenecek tutar bir taksit bedeliyle sınırlandırıldı. Yeni takvimle birlikte borçların 36 aya kadar yapılandırılabilmesinin önü açıldı.

Yeni düzenlemeyle yapılan değişiklikler şu şekilde:

4/b kapsamındaki esnaf ve tarım Bağ-Kur'lular için dikkat çeken bir kolaylık getirildi. Borçlarını taksitlendiren sigortalılar, yapılandırma devam ederken "borcu yoktur" belgesi alabilecek.

Düzenleme kapsamında, borçların taksitlendirilmesinde geçerli olan yüzde 10'luk peşin ödeme şartı esnetildi.

Ödeme güçlüğü yaşayanlar için taksit ihlali toleransı da artırıldı. Daha önce bir takvim yılı içinde üç olan taksit gecikme hakkı dörde çıkarıldı.ecilin bozulması için dördüncü kez gecikme yaşanması gerekecek.

Ayrıca geçmişte yapılandırması bozulanlara da yeni bir hak tanınarak, borçların kapatılması halinde önceki ihlallerin "bozulmuş tecil" olarak değerlendirilmemesi ve yeniden başvuru yapılabilmesi sağlandı.

Ödeme kapasitesi sınırlı olan borçlular için ilk altı ayda yarım taksit ödemeye dayalı kademeli bir model uygulanabilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin SGK birimlerine başvurarak belirlenen ilk taksit tutarını ödemeleri yeterli olacak.