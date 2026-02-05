Erkunt Traktör Tarım Fuarı’nda

TÜRKİYE'NİN en büyük, Avrupa'nın ise 4 büyük tarım fuarından biri olan 21'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 'Hayat Veren Su' temasıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye tarımının ihtiyaçlarını çiftçilerle beraber çözümleyen Erkunt Traktör, 2026 tarım sezonuna, tüm tarımsal faaliyetler için hazır kıta durumundaki ürün ordusuyla birlikte Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda "merhaba" dedi. Bölgeye özel meyvecilik ve bahçe tarımına odaklanan güçlü ürün gamını Türk çiftçisinin beğenisine sunan firma, özellikle Ege Bölgesi başta olmak üzere; yoğun meyve üretimi yapılan bölgelerde doğru makine seçiminin verimlilik üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekiyor.

İHTİYAÇLAR ÖN PLANDA

ERKUNT Traktör CEO'su Tolga Saylan, "Meyveci ve Kısmet Serisi traktörlerimiz, meyvecilik yapan üreticilerimizin sahadaki ihtiyaçlarına doğrudan cevap veriyor. Özellikle 65-95 beygir güç segmentindeki meyveci modellerimiz; İzmir ve çevresinde yaygın olan bahçe yapıları için ideal çözümler sunuyor. Bu traktörler, ekipman kullanımında da üstün performans sunarken; yakıt tüketimi açısından sağladığı avantajlarla işletme maliyetlerinin düşürülmesine ciddi katkı sağlıyor" dedi.