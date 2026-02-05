  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Son dakika: GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında çalkantılı dönem! 5 Şubat Perşembe Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Son dakika: GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında çalkantılı dönem! 5 Şubat Perşembe Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Son dönemlerde hızı yükseliş yaşayan altın bir sert düşüşün ardından dip alımlarla toparlanmaya başlamıştı. Son yaşanan gelişmede yeniden gerilemeye başladığı görüldü. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan alıcı buluyor? Gram ve ons gümüşte son durum ne? İşte 5 Şubat itibarıyla güncel altın ve gümüş fiyatları…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Altın fiyatları, rekor seviyelerden sonra yaşanan sert gerilemenin ardından dipten alım yapan yatırımcıların etkisiyle dün yükselişini sürdürdü. Artan alım talebiyle birlikte ons altın yeniden 5 bin dolar seviyesine dayanmıştı. Ancak altın ve gümüş fiyatlarında yeniden bir düşüş yaşandı. Gümüş, iki gün süren toparlanma hareketinin ardından sert bir geri çekilme kaydetti.

ABD doları, güçlü makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin daha temkinli beklentilerle elde ettiği son kazanımların ardından, Japon yeni hariç başlıca para birimleri karşısında geriledi. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısmi hükümet kapanmasını sona erdiren harcama paketini salı günü imzalayarak yasalaştırdı. Diğer yandan, ocak ayına ilişkin ve yakından takip edilen istihdam raporunun, hükümet kapanmasının etkileri nedeniyle bu cuma günü açıklanmayacağı bildirildi.

Yatırımcılar, Fed Başkanlığı görevine gelmesi beklenen Kevin Warsh'ın, bilanço küçültme süreci devam ederken faiz indirimleri yönünde baskı oluşturacağı beklentisiyle uzun vadeli ABD tahvillerinde getiri artışı ve getiri eğrisinde dikleşme yönündeki pozisyonlarını artırıyor.

Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor. ABD'de özel sektör istihdamı, ocakta 22 bin kişiyle beklentilerin altında arttı. Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha güçlü performans sergiliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 348 TL

Çeyrek altın: 12 bin 112 TL

Yarım altın: 24 bin 220 TL

Cumhuriyet altını: 49 bin 246 TL

ONS Altın: 4 bin 873 dolar

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ

Değerli metaller cephesinde spot gümüş yükselerek ons başına 76,50 dolara çıktı. Gümüş, geçen hafta perşembe günü 121,64 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Spot platin, 26 Ocak'ta kaydedilen 2.918,80 dolarlık rekorun ardından 2.050,80 dolardan işlem görüyor. Paladyum fiyatı ise değer kazanarak 1.686,25 dolara yükseldi.

5 ŞUBAT GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram Gümüş: 106,42 TL

ONS Gümüş: 76,50 Dolar

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA