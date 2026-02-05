Son dakika: GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında çalkantılı dönem! 5 Şubat Perşembe Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, rekor seviyelerden sonra yaşanan sert gerilemenin ardından dipten alım yapan yatırımcıların etkisiyle dün yükselişini sürdürdü. Artan alım talebiyle birlikte ons altın yeniden 5 bin dolar seviyesine dayanmıştı. Ancak altın ve gümüş fiyatlarında yeniden bir düşüş yaşandı. Gümüş, iki gün süren toparlanma hareketinin ardından sert bir geri çekilme kaydetti.
ABD doları, güçlü makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin daha temkinli beklentilerle elde ettiği son kazanımların ardından, Japon yeni hariç başlıca para birimleri karşısında geriledi. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, kısmi hükümet kapanmasını sona erdiren harcama paketini salı günü imzalayarak yasalaştırdı. Diğer yandan, ocak ayına ilişkin ve yakından takip edilen istihdam raporunun, hükümet kapanmasının etkileri nedeniyle bu cuma günü açıklanmayacağı bildirildi.
Yatırımcılar, Fed Başkanlığı görevine gelmesi beklenen Kevin Warsh'ın, bilanço küçültme süreci devam ederken faiz indirimleri yönünde baskı oluşturacağı beklentisiyle uzun vadeli ABD tahvillerinde getiri artışı ve getiri eğrisinde dikleşme yönündeki pozisyonlarını artırıyor.
Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor. ABD'de özel sektör istihdamı, ocakta 22 bin kişiyle beklentilerin altında arttı. Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha güçlü performans sergiliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 348 TL
Çeyrek altın: 12 bin 112 TL
Yarım altın: 24 bin 220 TL
Cumhuriyet altını: 49 bin 246 TL
ONS Altın: 4 bin 873 dolar
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ
Değerli metaller cephesinde spot gümüş yükselerek ons başına 76,50 dolara çıktı. Gümüş, geçen hafta perşembe günü 121,64 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Spot platin, 26 Ocak'ta kaydedilen 2.918,80 dolarlık rekorun ardından 2.050,80 dolardan işlem görüyor. Paladyum fiyatı ise değer kazanarak 1.686,25 dolara yükseldi.
5 ŞUBAT GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
Gram Gümüş: 106,42 TL
ONS Gümüş: 76,50 Dolar