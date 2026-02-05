Son dakika: GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında çalkantılı dönem! 5 Şubat Perşembe Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, rekor seviyelerden sonra yaşanan sert gerilemenin ardından dipten alım yapan yatırımcıların etkisiyle dün yükselişini sürdürdü. Artan alım talebiyle birlikte ons altın yeniden 5 bin dolar seviyesine dayanmıştı. Ancak altın ve gümüş fiyatlarında yeniden bir düşüş yaşandı. Gümüş, iki gün süren toparlanma hareketinin ardından sert bir geri çekilme kaydetti.

ABD doları, güçlü makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin daha temkinli beklentilerle elde ettiği son kazanımların ardından, Japon yeni hariç başlıca para birimleri karşısında geriledi. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısmi hükümet kapanmasını sona erdiren harcama paketini salı günü imzalayarak yasalaştırdı. Diğer yandan, ocak ayına ilişkin ve yakından takip edilen istihdam raporunun, hükümet kapanmasının etkileri nedeniyle bu cuma günü açıklanmayacağı bildirildi.