Otomotiv endüstrisi ihracatta hız kesmiyor

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu yıla da hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayında 3 milyar 61,7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektör, ocak ayları itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 17,4 olarak hesaplandı.Otomotiv endüstrisinin geçmiş yıllara ait ocak ayı ihracat verileri incelendiğinde, sektörün dış satımı geçen yılın aynı ayında 3 milyar dolar, 2024 yılı ocak ayında 2,8 milyar dolar, 2023 yılı ocak ayında 2,7 milyar dolar, 2022 yılı ocak ayında 2 milyar 230,2 milyon dolar ve 2021 yılı ocak ayında 2 milyar 266,2 milyon dolar olarak kaydedildi.

EN FAZLA SATIŞ ALMANYA'YA

GEÇEN ay otomotivde en fazla ihracat 490 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 311 milyon dolarla Fransa, 291,7 milyon dolarla İspanya, 283,3 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 267,9 milyon dolarla İtalya takip etti. Değer bazında ihracat artışında Polonya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 58,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 36,5 milyon dolarla İtalya, 36,2 milyon dolarla İspanya, 28,2 milyon dolarla Almanya, 19,3 milyon dolarla Avusturya izledi. Söz konusu dönemde sektörün Polonya'ya 177,5 milyon dolar, Avusturya'ya ise 44,8 milyon dolarlık ihracat yaptığı belirlendi.