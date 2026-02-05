Vatandaşlık maaşının detayları netleşti: Maaş tutarı nasıl belirlenecek? Pilot uygulama nasıl olacak? İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme ve vatandaşlık maaşı çalışmasının ardından, emeklileri ilgilendiren bir diğer başlık ise bayram ikramiyeleri oldu. İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine yapılacak artış merakla bekleniyor.

Kulislerde, bayram ikramiyesinin 1.000 TL ya da 1.500 TL artırılarak 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığına çıkarılabileceği konuşuluyor. Ancak 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü ihtimal olarak öne çıktığı belirtiliyor. Ekonomi yönetiminin ikramiye artışına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü ve bütçeye etkisini değerlendirdiği ifade ediliyor.