Antalya 2026’ya rekorla başladı

Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından elde edilen verilere göre; 2026 Ocak'ta Antalya, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaştı. Yılın ilk ayında 234 bin 37 turist ağırlayan Antalya, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre; 2025 yılında Antalya'ya 17 milyon 122 bin 548'i Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına direkt yurt dışı uçuşlar, 448 bin 607'si diğer havalimanlarından transfer olmak üzere, toplam 17 milyon 571 bin 155 turist geldi.