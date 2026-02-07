Borçlardan kurtulma formülü

Vatandaşların bankalara olan borçları için yeni bir yapılandırma dönemi başladı. Böylece milyonlarca vatandaş hem kredi kartı hem de kredi borçlarından küçük taksitlerle kurtulma imkanına kavuşacak. Yeni düzenleme ile dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri yapılandırılabilecek.

VADELER UZATILDI

Yapılandırma için vade seçenekleri 48 aya kadar çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre de uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamayacak. Bu da yüzde 3.11 olarak belirlendi. Düzenlemede belirlenen şartları taşıyan borçlular ilgili bankaya başvuracak. İstedikleri vade seçeneğine göre borçlarını taksitlendirecek ve ödemelere başlayacak.

Vade: 48 ay

Faiz: yüzde 3.11

Son tarih: 29 Nisan 2026

Başvuru yeri: Borçlu olunan bankalar

KISA ÖDEME DAHA KARLI

Kredi kartında yapılandırılan aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılmayacak. Yapılandırmadaki kredi kartı limiti olduğu sürece kullanılabilecek. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı, limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek. Yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Yapılandırma için 3 ay içinde başvurmak gerekiyor.Karar tarihi 29 Ocak 2026. Buna göre borçlu vatandaşlar 29 Nisan'a kadar bankalarına başvurabilecek. Borçlar 48 aya kadar taksitle yapılandırılabiliyor. Ödeme gücü hangi taksite yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru. Ancak hesaplamalar kısa vadeli yapılandırmanın avantajlı olduğunu gösteriyor. Böylece daha kısa sürede daha az ödeme yaparak borç kapatılabilecek.

150 BİN LİRA BORÇ İÇİN TABLO

