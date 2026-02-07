İftar menüsünden iftariyelik bedeli çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı, 19 Şubat'ta başlayacak Ramazan öncesinde fırsatçılığa geçit vermemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. İftar menüsünde aşırı fiyat artışlarına giden işletmelere ceza uygulanacak. Bu adım, hem tüketicinin mağduriyetini önleyecek hem de restoran ve kafelerin daha etik bir şekilde hizmet sunmalarını teşvik edecek. Ayrıca bakanlığın son yaptığı düzenleme kapsamında işletmelerin verdikleri hurma, zeytin gibi ürünler için aldıkları "iftariyelik bedeli" uygulaması da son buldu.

Düzenlemeye rağmen vatandaşlardan hala farklı isimler altında ücret yansıtmaya çalışan işletmelere her bir haksız tahsilat için 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanacak. Bir iş yerinin 100 tüketiciden mevzuata aykırı olarak servis ücreti ya da iftariyelik bedeli tahsil etmesi halinde işletme hakkında 397 bin 300 TL idari para cezası uygulanacak.