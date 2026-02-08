Bigalı kadınların peynir tarifleri markalaştı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren Biga Kadın Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi (BİKAD) üyesi kadınlar, kadim tariflerle ve geleneksel yöntemlerle ürettikleri 13 çeşit yöresel peyniri marka kurarak geleceğe taşıyor. BİKAD ortağı kadınlar, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı öncülüğünde, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen, kırsalda yaşayan kadınların, yerel kalkınmada liderliklerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı projede 2018 yılında peynir üretimine başladı.

COĞRAFİ TESCİL YOLUNDA

Gümüşçay Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi ile Biga Kaymakamlığı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında köylerde bilgilendirme toplantıları, güçlendirme ve iş geliştirme eğitimleri gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu bünyesinde de mesleki atölyeler ve uygulamalı eğitimler düzenlendi. Bu çalışmaların ardından kadınların liderliğinde "çiğ süt ve süt ürünleri" işleme tesisi kuruldu. Bigalı kadınlar, yerelden doğan lezzetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak hedefiyle çıktıkları bu yolda, 6 yıldır katkısız ve geleneksel yöntemlerle aralarında çıbrıka otlu rulo peynir, sepet peyniri ve çörek otlu peynirin de bulunduğu 13 çeşit peynir üretiyor.

BİKAD Başkanı ve peynir ustası Asuman Tunca, sütü peynire çevirdiklerinde daha fazla gelir elde edebileceklerinin farkına varan üretici kadınların, kooperatif çatısı altında kurulan atölyede bir araya geldiğini söyledi. Kadınlara hayvan sağlığından hayvanların nasıl beslenmesi gerektiğine, hijyen eğitiminden süt kalitesine kadar birçok konuda eğitim verdiklerini anlatan Tunca, 2018'den 2020 yılına kadar AR-GE çalışmalarını yaptıklarını, ardından ürün satışına başladıklarını ifade etti. Kooperatifte iki yıldır gıda mühendisi olarak çalışan Cahide Çakmak, Biga'nın Manav, Çerkes ve Pomak kültürlerinin buluştuğu bir bölge olduğuna işaret ederek Pomakların beraberinde getirdiği çıbrıka otunun, coğrafi işaret başvuru süreci devam eden rulo peynir üretiminde kullanıldığını belirtti. Cahide Çakmak, katkı maddesi kullanmadan raf ömrünü uzatmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu nedenle antimikrobiyal özelliğe sahip çıbrıka otundan yararlandıklarını