Borsa İstanbul ve IFC’nin ortak eğitimi tamamlandı

Dünya Bankası'nın özel sektör çalışmalarını yürüten kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC); Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa bölgelerinde görev yapan kıdemli personelini bir araya getiren "Sürdürülebilir Finans Liderlik Eğitimi" programını Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Eğitim, küresel sürdürülebilir finansın değişen görünümünü incelemek üzere 18 ülkeyi temsil eden 43 kıdemli IFC yetkilisini Borsa İstanbul kampüsünde buluşturdu. Gerçekleştirilen eğitimle, Dünya Bankası Grubu çalışanlarının ekonomik büyümeyi teşvik eden, yerel sermaye piyasalarından yararlanan ve bölge genelinde istihdam yaratılmasını destekleyen etkili sürdürülebilir finans çözümleri geliştirebilmelerine destek olunması hedeflendi. Eğitim programı, katılımcıların küresel en iyi uygulamalar üzerine iş birliği yaptığı; Türkiye ve bölge genelinde daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etme konusundaki ortak kararlılığın vurgulandığı interaktif oturumlarla sona erdi.