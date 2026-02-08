Emekli maaş promosyonu 2026 güncel liste: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank'ın kampanyası 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerini kapsıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026'dır. 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı bulunuyor.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.