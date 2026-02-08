  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Emekli maaş promosyonu 2026 güncel liste: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaş promosyonu kampanyaları milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere sundukları promosyon tutarlarını güncellerken, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar da merak konusu oldu. Emekliler 'Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor.İşte detaylar...

Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara farklı tutarlarda promosyon ödemeleri sunarken, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar da araştırılmaya başlandı. Maaş miktarına ve taahhüt süresine göre değişen promosyonlarda yeni rakamlar merak ediliyor. İşte bankaların şubat ayı promosyon kampanyaları...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutar
0 TL - 9.999,99 TL 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank'ın kampanyası 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerini kapsıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026'dır. 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı bulunuyor.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

YAPI KREDİ

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026

1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankadan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

