İzmir için kuraklık uyarısı: Yağışları muhafaza edemezsek... Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de son günlerde etkisini gösteren yağış barajlarda ve tarım arazilerinde etkisi gösterirken uzmanlardan önemli uyarılar da geldi. ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı 'İzmir'de yıl boyu ihtiyaç olan toplam yağışın 4'te 1'i bir haftada yağarsa ve bu suyu muhafaza edemezsek, kalan günlerde kuraklığı yaşamaya devam ederiz' dedi.









Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan İzmir'de tarım arazileri yaz aylarında yüksek sıcaklık ve kuraklıktan; kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar ve fırtınalardan olumsuz etkilendi. İzmir'de geçen yıl ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 134,8 kilogram iken, bu yıl ocak ayında yağış miktarı yüzde 65 artarak metrekareye 223,7 kilogram olarak ölçüldü. Şubat ayının ilk haftasından itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, eğimli arazilerde erozyona, taban arazilerde su baskınlarına neden oldu.

Yağışların ardından özellikle Selçuk ve Menemen ilçelerinde drenajı yetersiz taban arazilerde göllenme yaşandığını ve bunun ekili alanları olumsuz etkilediğini belirten ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, "Yağmur suları büyük nehirlere, derelere ve çaylara ulaşıyor. Ancak yapılaşma, maden sahaları ve yol çalışmaları nedeniyle eğimli yamaç arazilerin doğal drenajı bozuluyor. Doğal drenaj sistemleri bozulduğunda kuvvetli yağışlarla gelen su sele dönüşerek tarım alanlarına zarar veriyor" diye konuştu.