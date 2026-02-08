Türkiye’de bin 419 Çin firması faaliyet gösteriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 1419 Çin firmasının faaliyet gösterdiğini, Çin'den Türkiye'ye 3,2 milyar dolar, Türkiye'den Çin'e ise 175 milyon dolarlık yatırım hacmi bulunduğunu açıkladı. Türkiye-Çin toplam ticaretinin geçen yıl 53 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, ticarette dengeli bir yapının hedeflendiğini vurguladı. İki ülke arasında işbirliği potansiyelinin güçlü olduğunu ifade eden Bolat, Çinli turist sayısının artırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.