2025’te ülkeye gelen turistler 6 milyar dolar harcadı

TURİZM gelirinde geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 2026 yılı için hedef ise 68 milyar dolar açıklandı. Gelirlerin alt sektörlere dağılımı incelendiğinde ise turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamaların 6 milyar 983 milyon 832 bin dolarının konaklama harcaması olduğu görüldü.

EN YÜKSEK KONAKLAMA GELİRİ

BU değer, verilerin derlendiği 2003'ten bu yana en yüksek konaklama geliri olarak kayıtlara geçti. Son 5 yılda konaklama sektörünün elde ettiği gelir ise 27 milyar 920 milyon 153 bin doları buldu. Kovid-19 salgınının yaşandığı 2021'de 3.3 milyar dolar olarak kayıtlara geçen konaklama gelirleri ilerleyen yıllarda hızla artarak 2023'te 6 milyar doları aşmıştı.