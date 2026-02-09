TÜRKSAT uyduları afet anında destek sağlıyor

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TÜRKSAT'ın uydularıyla afet anında Türkiye'deki iletişimi sağladığını söyledi. Deprem, sel ve orman yangını gibi felaketlerin yaşandığı anlarda, karasal altyapıların tamamen sustuğu noktada Türkiye'nin iletişim güvenliğinin tek garantisinin TÜRKSAT uyduları olduğuna dikkati çeken Atalay, "Afet yönetiminde iletişim, hayati bir zorunluluk. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) gibi stratejik kurumların tüm haberleşme ağını uzaya taşıdık. Afetlere karşı aşılmaz bir dijital kalkan oluşturuyoruz. Uydularımız afetlerin kalbinde kurumlara destek veriyor" ifadelerini kullandı. Atalay, TÜRKSAT olarak Türkiye'nin dijital ve stratejik güvenliğini uzaydan sağladıklarını belirterek, afet yönetiminde de uydu iletişiminin önemine işaret etti.