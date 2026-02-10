Altın fiyatları tırmanısa geçti

Altının gramı, dün haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından 7 bin 49 liradan işlem gördü. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 6 bin 941 liradan tamamladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 473 liradan satıldı. Altının onsu yüzde 1.4 artışla 5 bin 25 dolardan işlem gördü. Gümüşün onsu da yüzde 5.2 artışla 81.5 dolarda seyretti. ABD'de geçen hafta iş gücü piyasasına ilişkin verilerin kötü gelmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları sonrasında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve dolar endeksindeki zayıflamayla altın fiyatlarında yükselişler öne çıktı. Öte yandan Ocak ayında en fazla reel getiri yüzde 7.45 ile külçe altında gerçekleşti.