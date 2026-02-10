Bakanlık kanatlı eti ihracatına ‘dur’ dedi

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin dün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olduğu belirtildi. Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğine, fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediğinin titizlikle değerlendirildiğine işaret edildi.