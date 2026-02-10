Brezilya Türk turistlerin yeni gözdesi oldu

TÜRK turistlerin tatil tercihlerinin yurt dışına kayması pasaport ve vize işlemleri önem kazandı. Türkiye'den vizesiz turist kabul eden Brezilya, Türkler'in yeni gözde rotası. Türkiye'den yurt dışına seyahat edenlerin sayısı son yıllarda düzenli olarak yükseliyor. 2025'te yaklaşık 11,9 milyon Türk vatandaşı farklı amaçlarla yurt dışına çıktı. Bir önceki yıl bu sayı 11,4 milyon seviyesindeydi. Artan ilgiyle birlikte vizesiz ya da kolay giriş imkanı sunan ülkeler, seyahat tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.