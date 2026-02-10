TMSF, Maydonoz Döner Grubu’nu satışa çıkardı

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardığını duyurdu. İlana göre satış, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale süreciyle gerçekleştirilecek. İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıklar da dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL olarak açıklandı. Son teklif verme tarihi 31 Mart saat 16:00 olarak belirlenirken, ihale 1 Nisan tarihinde saat 11:00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında yapılacak.