TÜRKSAT GES ile 88 milyon liralık tasarruf

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde kurulan Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) 2025 yılında 18,15 gigavatsaat elektrik üreterek yaklaşık 88 milyon liralık tasarruf sağladığını bildirdi. Uraloğlu, santralin TÜRKSAT'ın enerji bağımsızlığına katkı sunduğunu, yaklaşık 35 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu ve 2025'te 8 bin 700 ton karbon salımını engellediğini belirterek, uzaydan dijital altyapıya kadar tüm TÜRKSAT hizmetlerinin artık tamamen temiz enerjiyle sunulduğunu vurguladı.