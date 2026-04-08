Bakan Bayraktar: Arz güvenliğinde sıkıntı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı bulunmadığını belirten Bayraktar, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında" ifadelerini kullandı. Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz sağlayan kritik hatlardan biri olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili Bayraktar, hattın güvenliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu belirtti. Bu kapsamda Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü açıklayan Bayraktar, görüşmede hattın güvenliğinin korunması konusunun ele alındığını ifade etti. Bayraktar, özellikle hattın Karadeniz geçişi ve Türkiye tarafındaki güvenliğinin kritik önemde olduğunun altını çizdi. Öte yandan Bayraktar, enerji diplomasisi kapsamında yeni bir ziyaretin de yolda olduğunu duyurdu. Bakan Bayraktar, "Cuma günü Somali'ye gidiyoruz. Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak" dedi.