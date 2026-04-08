Göcek'e milyonluk proje! Fiyatlar belli oldu... Fethiye Göcek'te 'Mapa-Şamandıra Projesi' başladı. Proje sayesinde tekne sahipleri artık Göcek koylarına gelişigüzel demir çapalar atamayacak. Günlük fiyatlar ise 150 liradan başlayıp 7 bin 500'e kadar çıkacak.









Dünyaca ünlü milyarder iş insanlarının buluşma adresi olan Göcek, 'Mapa-Şamandıra Projesi' kapsamında pilot bölge ilan edilmişti. Her yıl binlerce yat ve tekneye ev sahipliği yapan Göcek koylarındaki deniz ekosistemi, gelişigüzel atılan çapalar sebebiyle ağır tahribata uğruyordu. 'Denizlerin akciğeri' olarak tanımlanan deniz çayırlarını da korumak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, an itibarıyla bölgedeki 17 koyda, 856 yat ve tekneye şamandıra hizmeti veriliyor.

GÜN SAYISI SINIRLI Proje sayesinde tekne ve yat sahipleri, artık Göcek koylarına gelişigüzel şekilde demir çapalar atamıyor. Bu kapsamda deria. gov.tr isimli internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden şamandıra uygunluğunu sorgulamak, ardından da rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Bir koyda en fazla 3 günlük, Göcek genelinde ise en fazla 11 günlük kiralama yapılabiliyor.