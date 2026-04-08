Savunma sanayiinde eğitim seferberliği

BELMA ŞAHANER YAZDI...

Türkiye savunma sanayiinde elde ettiği başarıyı artık daha derin ve stratejik bir alana taşıyor: İnsan kaynağı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ortaya konan "Milli Yetkinlik Hamlesi", yalnızca bir eğitim vizyonu değil, aynı zamanda gençler için güçlü bir gelecek çağrısı niteliği taşıyor. Bu yaklaşımın temelinde şu gerçek yatıyor: Savunma sanayiinde güçlü olmak sadece platform üretmekle değil; o platformları geliştirecek, yönetecek ve ileri taşıyacak insan kaynağını yetiştirmekle mümkündür. İşte bu noktada Savunma Sanayii Akademi, Türkiye'nin en kritik dönüşüm araçlarından biri haline geliyor.

YENİ NESİL MODEL

Savunma Sanayii Akademi'nin sunduğu model, klasik eğitim anlayışından köklü biçimde ayrılıyor. Burada amaç yalnızca bilgi aktarmak değil katılımcıyı doğrudan sahada iş üretebilecek seviyeye taşımak. Eğitim içerikleri, sektör profesyonelleri, sahada görev yapmış uzmanlar ve üniversite akademisyenleri tarafından birlikte hazırlanıyor. Bu yapı sayesinde teori ile uygulama arasında güçlü bir köprü kuruluyor. Özellikle yapay zeka, siber güvenlik ve sistem mühendisliği gibi alanlarda verilen eğitimler, doğrudan sektör ihtiyaçlarına karşılık geliyor.

TEKNİK OKULDA DEV YAPI

Savunma Sanayii Akademi bünyesinde kurulan teknik eğitim altyapısı, gençler için adeta kariyer haritası sunuyor: 12 farklı teknik okul, 190 eğitim modülü, standartlaştırılmış ders kodlama sistemi, her okul için ayrı koordinatörlük ve danışma kurulu, her teknik okul için özel web sitesi, her alan için düzenli webinar serileri. Her bir modül amaç, kapsam, içerik, kazanımlar, eğitmen yapısı başlıklarıyla detaylı şekilde tanımlanıyor. Bu da eğitimde şeffaflık ve kaliteyi üst seviyeye taşıyor. Bu sistemin sahadaki karşılığı oldukça güçlü. Çünkü gençlerin ilgisi çok yoğun. 3 bin 418 katılımcı, 5 bin 605 saat eğitim, 2026'nın ilk 3 ayında 2025 yılının toplam eğitim seviyesine ulaşılması açıkça şunu gösteriyor: Gençler bu fırsatı fark etmiş durumda.

KAÇIRAN GERİ KALIR

Bu programlar özellikle; mühendislik ve teknik alanlarda okuyan veya mezun olanlar, teknolojiye ilgi duyanlar, analitik düşünebilenler ve kendini geliştirmek isteyen disiplinli bireyler için büyük fırsatlar sunuyor. Açık konuşmak gerekirse; dünya artık "iyi mezun" aramıyor, "yetkin insan" arıyor. Türkiye'nin burada kurduğu sistem, doğru kullanılırsa gençler için büyük bir sıçrama tahtası olabilir. Ama kullanılmazsa, sadece bir fırsat olarak kalır. Savunma sanayii artık sadece mühendislerin değil; düşünen, üreten ve sorumluluk alan herkesin alanı. Bu yüzden mesele sadece başvurmak değil, kendini gerçekten bu sürece adamak. Bu bir duyuru değil aslında. Bu bir çağrı. Ve bu çağrıya cevap verenler, geleceğin oyun kurucuları olacak.

MEZUNLAR NEREDE NE İŞ YAPIYORLAR?

Programı tamamlayanlar;

● Savunma sanayii firmalarında görev alıyor.

● Ar-Ge projelerinde aktif rol üstleniyor.

● Yapay Zeka ve Siber Güvenlik alanlarında kritik çalışmalar yürütüyor.

● Büyük ölçekli projelerde uzman ve yönetici olarak yer alıyor. Yani bu eğitimler, doğrudan kariyere dönüşen bir yapı sunuyor.

GENÇLER İÇİN AÇIK ÇAĞRI

Kendi ilgi alanınıza göre teknik okulları inceleyebilirsiniz:

● RF Okulu - rfokulu.ssa.gov.tr

● İleri Malzeme Teknolojileri Okulu - imtokulu.ssa.gov.tr

● Elektronik Harp Okulu - ehokulu.ssa.gov.tr

● Sistem Mühendisliği Okulu - smokulu.ssa.gov.tr

● Proje Yönetimi Okulu - pyokulu.ssa.gov.tr

● Siber Güvenlik Okulu - sgokulu.ssa.gov.tr

● Yapay Zeka Okulu - yzokulu. ssa.gov.tr

● Uçuşa Elverişlilik Okulu - ueokulu.ssa.gov.tr

● Elektro Optik Okulu - eookulu.ssa.gov.tr

● Güdüm ve Seyrüsefer Okulu - gskokulu.ssa.gov.tr

● Havacılık Yapısalları Okulu - hyokulu.ssa.gov.tr

● Aviyonik Okulu - aviyonikokulu.ssa.gov.tr