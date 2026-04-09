Altın ve gümüşte belirsiz duruş: Yatırımcı o açıklamayı bekliyor! Altın ve gümüşte son durum ne? İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatları Perşembe günü, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin seyrine dair belirsizlik nedeniyle temkinli duruş sergilemesiyle yatay bir görünüm izledi.
Piyasalarda ayrıca günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi de faiz politikalarına dair sinyal vermesi açısından yakından takip ediliyor.
Spot altın, ons başına 4.713,79 dolar seviyesinde önemli bir değişim göstermezken, Haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,8 düşüşle 4.736,50 dolara geriledi.
GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, altının şu aşamada yön bulmakta zorlandığını belirterek, ateşkes sonrası sürece ilişkin belirsizliklerin fiyat hareketlerini sınırladığını ifade etti. Lan, kısa vadede altının 4.607 ile 4.860 dolar aralığında dalgalanmasını beklediklerini dile getirdi.
Öte yandan Çarşamba günü İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırıları, bölgede tansiyonu yükseltirken İran'dan misilleme açıklamaları geldi.
Petrol fiyatları ise Perşembe günü, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin sürdürülebilirliğine yönelik şüpheler ve Orta Doğu'daki arzın tam olarak toparlanamayacağı endişeleriyle yükseldi.
Altın, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı çatışmalardan bu yana yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Artan enerji fiyatları enflasyon baskılarını artırırken, piyasalar faiz beklentilerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Getiri sağlamayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha güçlü performans gösterir.
ABD Merkez Bankası'nın 17–18 Mart toplantı tutanakları, bazı politika yapıcıların özellikle İran kaynaklı gelişmeler ışığında enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması durumunda faiz artışlarının gündeme gelebileceğini değerlendirdiğini ortaya koydu.
Yatırımcıların odağında şimdi, Fed'in gelecek adımlarına dair ipuçları sunabilecek Şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ile Cuma günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verileri bulunuyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 9 Nisan güncel altın fiyatları…
Gram altın: 6 bin 752 TL
Çeyrek altın: 11 bin 40 TL
Yarım altın: 22 bin 86 TL
Cumhuriyet altını: 46 bin 350 TL
ONS Altın: 4 bin 718 dolar
9 NİSAN GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle 73,71 dolara, platin yüzde 0,6 kayıpla 2.017,26 dolara ve paladyum yüzde 0,4 gerileyerek 1.549,18 dolara indi.
Gram Gümüş: 106,23 TL
ONS Gümüş: 74,100 Dolar