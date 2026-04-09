Ev ve araba alacaklar dikkat! En düşük kredi hangi bankada? İşte güncel faizsiz konut ve taşıt kredisi

Yeni ev ve araba alacaklar dikkat! Merkez Bankası faiz kararının ardından konut ve taşıt kredisi faiz oranları değişti. Banka banka güncel kredi faizlerini araştıranlar için en uygun seçenekler belli oldu. Peki, 2026 yılı itibarıyla en düşük konut ve taşıt kredisi hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları ve fırsatlar…

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve değerli metallerdeki dalgalanmalar yatırımcıyı düşündürürken, milyonlarca kişi hayallerini ertelememek için konut ve taşıt kredisi faizlerini araştırıyor. Bankaların yüzde 40,00 fonlanmasıyla mevduat faizleri yükselirken, konut ve taşıt kredilerinde de değişimler görüldü. Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesi güncel kredi faizleri şekilleniyor. Peki en uygun konut ve taşıt kredisi hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları…

KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM

Hali hazırda yüzde 2,49'luk en düşük konut kredisi belirli kredi oranlarında yüzde 2,59'a yükseldi. Taşıt kredilerinde ise en düşük faiz oranı yüzde 2.99.

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 33.778,51 TL
Toplam Ödeme: 4.078.521 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: % 2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Faiz Oranı: % 2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

Vakıf Katılım

Kâr oranı: % 2,74

Aylık Taksit: 28.512,47 TL

Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.404.086,00 TL

QNB – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 26.273,20 TL
Toplam Ödeme: 3.178.034,00 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %2,49

Aylık Taksit: :26.273,20 TL

Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

Not: Ziraat Bankası 1 milyon TL'nin üzerindeki finansmanlarda 2.59'dan 3,19'a kadar oranlar uygulayabiliyor.

İşte banka banka 400 bin TL'lik taşıt kredisi ödeme planı:

Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

