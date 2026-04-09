Ev ve araba alacaklar dikkat! En düşük kredi hangi bankada? İşte güncel faizsiz konut ve taşıt kredisi

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve değerli metallerdeki dalgalanmalar yatırımcıyı düşündürürken, milyonlarca kişi hayallerini ertelememek için konut ve taşıt kredisi faizlerini araştırıyor. Bankaların yüzde 40,00 fonlanmasıyla mevduat faizleri yükselirken, konut ve taşıt kredilerinde de değişimler görüldü. Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesi güncel kredi faizleri şekilleniyor. Peki en uygun konut ve taşıt kredisi hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları…
KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM
Hali hazırda yüzde 2,49'luk en düşük konut kredisi belirli kredi oranlarında yüzde 2,59'a yükseldi. Taşıt kredilerinde ise en düşük faiz oranı yüzde 2.99.
İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:
DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 33.778,51 TL
Toplam Ödeme: 4.078.521 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: % 2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Faiz Oranı: % 2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL
Vakıf Katılım
Kâr oranı: % 2,74
Aylık Taksit: 28.512,47 TL
Toplam Ödeme: 3.453.846,40 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.404.086,00 TL
QNB – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 26.273,20 TL
Toplam Ödeme: 3.178.034,00 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: :26.273,20 TL
Toplam Ödeme: 3.152.784 TL
Not: Ziraat Bankası 1 milyon TL'nin üzerindeki finansmanlarda 2.59'dan 3,19'a kadar oranlar uygulayabiliyor.
İşte banka banka 400 bin TL'lik taşıt kredisi ödeme planı:
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL