İslam Memiş’ten kritik uyarı: Piyasalarda 15 gün belirleyici olacak!

Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen iki senaryodan birinin gerçekleştiğini belirten Memiş, "Tüm dünyanın gözü bugündeydi. Ya anlaşma haberi gelecekti ya da savaşın devamına ilişkin açıklamalar. Beklenen anlaşma haberi geldi ve piyasalar buna ilk etapta olumlu tepki verdi" dedi.

TEMKİNLİ DURUŞ ÇAĞRISI

Anlaşma haberinin ardından petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandığını ifade eden Memiş, buna paralel olarak riskli varlıklarda toparlanma görüldüğünü söyledi. Ancak yatırımcıları uyaran Memiş, kısa vadeli hareketlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtterek şu ifadelere yer verdi: "İlk tepkiler her zaman olumlu olabilir. Ancak önemli olan bu hareketin kalıcılığı. Önümüzde 15 günlük kritik bir süreç var ve bu süreçte farklı haber akışları görebiliriz." Petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, kısa vadede 90 doların altının mümkün olduğunu ancak asıl kritik seviyenin 80 dolar olduğunu vurguladı. "