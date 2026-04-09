İslam Memiş’ten kritik uyarı: Piyasalarda 15 gün belirleyici olacak!

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik riskler, emtia fiyatları ve kripto varlıklara kadar geniş bir çerçevede konuşan Memiş, özellikle önümüzdeki 15 günlük sürecin kritik olduğuna vurgu yaptı.
Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen iki senaryodan birinin gerçekleştiğini belirten Memiş, "Tüm dünyanın gözü bugündeydi. Ya anlaşma haberi gelecekti ya da savaşın devamına ilişkin açıklamalar. Beklenen anlaşma haberi geldi ve piyasalar buna ilk etapta olumlu tepki verdi" dedi.
TEMKİNLİ DURUŞ ÇAĞRISI
Anlaşma haberinin ardından petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandığını ifade eden Memiş, buna paralel olarak riskli varlıklarda toparlanma görüldüğünü söyledi. Ancak yatırımcıları uyaran Memiş, kısa vadeli hareketlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtterek şu ifadelere yer verdi: "İlk tepkiler her zaman olumlu olabilir. Ancak önemli olan bu hareketin kalıcılığı. Önümüzde 15 günlük kritik bir süreç var ve bu süreçte farklı haber akışları görebiliriz." Petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, kısa vadede 90 doların altının mümkün olduğunu ancak asıl kritik seviyenin 80 dolar olduğunu vurguladı. "
Eğer 80 dolar seviyesinin altına kalıcı bir sarkma olursa, o zaman piyasalar için normalleşmeden söz edebiliriz" diye konuştu. Değerli metaller tarafında da önemli mesajlar veren Memiş, ons altın için 4.900 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu, 4.000-4.500 dolar bandının ise destek olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Memiş, ons altın tarafında 5 bin 880 - 6 bin dolar seviyelerini beklediğini ifade etti. Memiş, her düşüşün yatırımcı için fırsat olduğunu vurgulayarak, "Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim" dedi.
İslam Memiş, gram altının 2026 yılı içinde 10 bin TL seviyesine ulaşacağını öngördüğünü ve bu beklentisinde herhangi bir revize yapmadığını dile getirdi.Gümüşte ise daha güçlü bir görünüm olduğunu belirten Memiş, altın-gümüş rasyosundaki gerilemeye dikkat çekerek, "Rasyonun 62 seviyesine kadar düşmesi, gümüşün göreli olarak güç kazandığını gösteriyor.
Bu da gümüş fiyatlarını destekleyen önemli bir unsur" dedi. Memiş, yıl içerisinde gümüş fiyatlarında yeniden son ayların zirvelerinin test edilebileceğini de sözlerine ekledi.