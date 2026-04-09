Meslek Fabrikası dev bir kütüphane olacak! Ticari kapı değil kültür hazinesi!

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, İzmir'de polemik konusu haline getirilen tarihi Meslek Fabrikası binasının geleceğine dair İzmirlileri heyecanlandıran bir müjde verdi. Binanın akıbeti üzerinden fırtınalar koparan CHP'li yönetimin aksine, Vakıflar Genel Müdürlüğü binayı bir ticari kapı değil, dev bir kültür hazinesi olarak şehre kazandırmaya hazırlanıyor.
RAMİ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ
Aksu, binanın üst katlarının ofis ve depo olarak kullanıldığını tespit ettiklerini belirterek, buranın İstanbul'daki Rami Kütüphanesi modelinde, gençlerin 24 saat yararlanabileceği, ücretsiz ikramların olacağı ve bahçesinde huzurla vakit geçirebileceği muazzam bir kütüphaneye dönüştürüleceğini açıkladı. Aylık 5 milyon liralık kira tekliflerini ellerinin tersiyle ittiklerini vurgulayan Aksu, vakıf geleneğinin asıl amacının halka hizmet ve hayır işlemek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mülkiyet tartışmaları üzerinden yürütülen "el koyma" iddialarına da belgelerle yanıt veren Aksu, bu sürecin siyasi değil tamamen hukuki bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.
Sadece CHP'li belediyelerden değil, AK Partili Konya, Altındağ ve Bursa belediyeleri ile Kastamonu Valiliği'nden de vakıf aslına rücu eden mülklerin devralındığını hatırlatan Aksu, kurumun devletten bir kuruş almadan kendi gelirleriyle deprem bölgesindeki kiliselerden tarihi camilere kadar yüzlerce eseri ayağa kaldırdığını ifade etti. "Biz bu devletin kurumuyuz, düşman değiliz" diyen Aksu, yapılan her işlemin kanunlar çerçevesinde yürüdüğünü belirterek muhalefetin mağduriyet edebiyatını boşa çıkardı.
5 MİLYON TL KİRA TEKLİFİ
Başka belediyelerde görülen kiralama usulüyle meslek fabrikasının burada devam etmesiyle ilgili de konuşan Aksu, "Bize, binanın halk eğitim tarzı bir kurs niteliğinde olduğu söylendi. Biz de aslında halk eğitimi çıkartmayacaktık. Sonra sadece giriş katının kurs merkezi olduğunu, üst kısımların tamamen ofis ve depo olduğunu gördük. Yani burasını ofis yapacaksanız korkunç paralar eder. Kiralamaya kalksanız şu anda ayda 5 milyona müşteriler var. Ama biz ne kiralayacağız ne satacağız. Burayı gençlerin kullanımına açacağız" bilgisini verdi.