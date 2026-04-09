Mobil iletişim yatırımlarında 5G rüzgarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulan 5G nedeniyle sektördeki yatırımların hızlandırıldığını belirterek, "Geçen yıl sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe toplam yatırım tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 145 milyar 2 milyon 478 bin 241 lira olarak gerçekleşti" dedi. Bakan Uraloğlu, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil 99 milyon 691 bin 361 mobil abone bulunduğunu bildirdi. M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranının yüzde 116,9 olarak gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, "Söz konusu dönemde 3G abone sayısı 6 milyon 398 bin 149'a gerilerken, 4,5G abone sayısı 91 milyon 210 bin 754 oldu. Türkiye'de 32 milyondan fazla 5G uyumlu cihaz bulunuyor. 81 ilde kademeli hizmete aldığımız 5G ile birlikte yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu." diye konuştu. Uraloğlu, geçen yılın sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 412 işletmeciye verilen yetkilendirme sayısının 767 olduğunu söyledi.