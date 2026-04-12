“Türkiye’yi küresel ticaretin merkez ülkelerinden biri olarak görüyoruz”

ULUSLARARASI Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) ikinci gün açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Bölgesel olarak baktığımızda Asya'nın küresel ticaretteki payının artmakta olduğunu Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın küresel ticaretteki payının da ciddi şekilde azaltmakta olduğunu hatırlayabiliriz. Aslında küresel ekonominin ağırlık merkezinin bir miktar Kuzey'den Güney'e ama çok daha fazla Batı'dan Doğu'ya kaymakta olduğunu gösteriyor. Türkiye'yi biz bütün bu yeni denklemde bulunduğumuz konumun da getirdiği avantajları dikkate alarak küresel ticaretin merkez ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde gelecek 25 yılda dünya ekonomisinde hangi bölgelerin daha fazla pay sahibi olacağına baktığımızda Türkiye'nin önünde gerek ticaret bağlantıları gerek enerji bağlantıları gerek üretim ve teknolojik kabiliyetleriyle yeni fırsat pencerelerin açılmakta olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.