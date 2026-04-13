İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ NE ZAMAN? 2026 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'un kura çekim tarihi araştırılıyor. Başvuruda bulunanlar 'TOKİ İstanbul kura çekim tarihi ne zaman?' sorusunu araştırıyor. İstanbul TOKİ başvuru durumu nasıl öğrenilir, başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi nereden görüntülenir? İşte merak edilenler...
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihini açıkladı. Buna göre İstanbul TOKİ 100.000 sosyal konut kuraları 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek oldukça kolay. Sonuçlar sisteme yüklendiği andan itibaren şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.
Arama kısmına "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın.
"Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini seçin.
T.C. Kimlik numaranız ile asil veya yedek listede olup olmadığınızı anında görüntüleyin.
Hızlı Erişim: Ayrıca TOKİ'nin resmi web sitesi olan toki.gov.tr üzerinden de "Satış ve Çekiliş" bölümünden isim listelerine ulaşabilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURASINA HAK KAZANANLAR VE BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ
İstanbul TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bununla birlikte TOKİ İstanbul kurası başvuru sonuçları da https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresi üzerinden erişime açıldı.
Hak sahipliği başvurusunda bulunan adaylar başvuru numarası ve T.C kimlik numarasını kontrol ederek TOKİ İstanbul kura listesini görüntüleyebilecek.
TOKİ İSTANBUL PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
2026 yılı kapsamında İstanbul'un gelişen bölgelerinde yer alan projeler büyük ilgi görüyor. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla ve Silivri bölgelerindeki konutlar için başvuru yoğunluğu yaşanıyor. 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri için ödeme planları ve taksit tutarları kura çekiminin ardından kesinleşecek.