İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ NE ZAMAN? 2026 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'un kura çekim tarihi araştırılıyor. Başvuruda bulunanlar 'TOKİ İstanbul kura çekim tarihi ne zaman?' sorusunu araştırıyor. İstanbul TOKİ başvuru durumu nasıl öğrenilir, başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi nereden görüntülenir? İşte merak edilenler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihini açıkladı. Buna göre İstanbul TOKİ 100.000 sosyal konut kuraları 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek oldukça kolay. Sonuçlar sisteme yüklendiği andan itibaren şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

Arama kısmına "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın.

"Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini seçin.

T.C. Kimlik numaranız ile asil veya yedek listede olup olmadığınızı anında görüntüleyin.

Hızlı Erişim: Ayrıca TOKİ'nin resmi web sitesi olan toki.gov.tr üzerinden de "Satış ve Çekiliş" bölümünden isim listelerine ulaşabilirsiniz.