ABD’li otomotiv devi Bergama’ya geliyor

ABD merkezli küresel otomotiv koltukları üreticisi Adient ile 1968 yılından beri otomotiv markalarına üretim yapan Bursalı Diniz Holding, yeni fabrikaları için İzmir Bergama'daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ni seçti. Bursa, Gebze ve Gölcük'teki fabrikalarında oto koltukları üreten Grubun koltuk kılıfı kesim ve dikimi yapan Adin Oto, 400 civarında çalışanı olan Gönen fabrikasından sonra ikinci tesisini Kuzey Ege'de kuracak. Yatırım için şirket kuruluşu gerçekleşirken, üretimin boyutu ve kaç kişi istihdam edileceği konusunda şirket yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

LİMANLARA YAKINLIK AVANTAJI

1968'de Tofaş ve Fiyat'a üretim yaparak faaliyete başlayan Diniz ailesi, sonraki yıllarda Renault, Honda, Ford, Nissan, Mercedes gibi markalara koltuk kılıfı, güneşlik, kapı paneli, ön koltuk üretimi yaparak işi büyüttü. 2018'de ABD merkezli ve İrlanda'da yerleşik dünyanın en büyük otomotiv koltuk üreticisi Adient ile Diniz ortaklığı gerçekleşti. Grup, Bursa, Gebze ve Gölcük fabrikaları ile otomotiv sektörüne üretim yaparken, 2016'da Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrika ile otomobil koltuk kılıfı kesim ve dikim alanında üretimini artırdı. İzmir Bergama'daki tesisin de serbest bölgede olması ve limanlara yakınlık avantajını kullanacağı belirtiliyor.