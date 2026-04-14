ABD’nin abluka kararı sonrası altında düşüş

ABD ile İran arasında hafta sonu yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı'na yönelik kısıtlama planları, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Artan jeopolitik risklere rağmen altın ve gümüş fiyatlarında düşüş görüldü. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka planları, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Kısıtlamaların, özellikle İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemileri kapsayacağı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kısıtlamalar, enerji fiyatlarında sert artış beklentisini güçlendirdi. Bu durum enflasyon risklerini artırırken, merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki beklentileri de kuvvetlendirdi. Artan faiz beklentisi, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturdu.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA GERİLEME

Ons altın, geçen haftaki kazanımlarını silerek yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti ve 4 bin 700 dolar seviyesinin altına geriledi. Ons altın, dün güne 4 bin 672 dolardan başladı. Gün içinde 4 bin 644 - 4 bin 728 dolar aralığında hareket etti. Gram altın ise dün 6 bin 824 liradan başladığı günde en düşük 6 bin 663, en yüksek 6 bin 827 lirayı gördü. Altına paralel şekilde gümüş fiyatlarında da gerileme yaşandı. Ons gümüş dün 73,66 dolardan başladığı günde 72,65 - 74,76 dolar aralığında işlem gördü.