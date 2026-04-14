El bileği cerrahisi ve ortopedi alanında önemli bir yenilik

Türkiye'de ilk kez el bileği artroskopisi için özel olarak hazırlanmış maket modelleri üzerinde gerçekleştirilen "El Bileği Artroskopisi Eğitimi" Bursa'da başarıyla tamamlandı. Alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenen El Bileği Artroskopisi kurs programı, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim olanağı sundu. Özel olarak hazırlanan ve Avustralya'dan temin edilen maketler üzerinde yapılan uygulamalar sayesinde, katılımcılar "El Bileği Kapalı Ameliyatları" konusunda deneyim kazanma fırsatı elde etti. Katılımcıların kapalı el bileği ameliyatları konusundaki becerileri geliştirildi. Minimal invaziv cerrahi teknikler arasında yer alan el bileği artroskopisinin, doğru eğitim modelleriyle desteklenmesinin önemi ortaya konuldu.