Haberler Ekonomi EMEKLİ PROMOSYONU 2026 | Emeklilere müjde! Promosyon fiyatları güncellendi: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonu kampanyalarına ilişkin son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Kamu ve özel bankalar, Nisan ayına özel emekli maaşı promosyon tutarlarını yeniden güncelledi. Peki, “En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, hangi bankalar ne kadar ödeme yapıyor?” İşte 2026 Nisan itibarıyla en yüksek emekli promosyonu sunan bankalara dair güncel liste…

Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet giderek artıyor. Bu rekabetin etkisiyle promosyon ödemeleri de ciddi oranda yükselmiş durumda. Bankalar, Nisan ayına özel emekli promosyon tutarlarını resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor.

Emekli maaş promosyonları; maaşın tutarına ve ek taahhütlerin yerine getirilmesine göre farklılık gösterebiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka sunuyor? İşte 2026 Mayıs itibarıyla Yapı Kredi, VakıfBank, Ziraat Bankası, Akbank, ING ve İş Bankası'nın emekli promosyon kampanyalarına dair güncel liste…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI – NİSAN 2026

Bankalar, Nisan 2026 itibarıyla emekli maaşı promosyon tutarlarını güncelledi. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte promosyon ödemeleri de yükseldi. Kampanyalar, maaş tutarı ve ek ürün kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.

Aşağıda bankaların güncel emekli promosyon tekliflerine yer verilmiştir:

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan ya da mevcutta maaşını buradan alan SGK emeklilerine 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor. Ek kampanyalarla birlikte 10.000 TL'ye kadar ilave avantaj sağlanabiliyor. Maximum Kart, ücretsiz EFT/havale ve ATM kullanım avantajları da kampanyaya dahil.

DenizBank

Emekli maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren müşterilere 12.000 TL'ye varan temel promosyon, ek ürün kullanımına bağlı olarak 15.000 TL'ye varan ilave ödeme ile toplamda daha yüksek kazanç imkânı sunuluyor.

Garanti BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve bonus fırsatı sunuluyor. Nakit promosyona ek olarak kart harcamaları, sigorta ve hesap kullanımına bağlı ek ödüller bulunuyor.

ING Bank

ING, maaş taşıyan emeklilere 32.000 TL'ye varan toplam promosyon imkânı sunuyor. Bunun bir kısmı koşulsuz nakit promosyon, kalan kısmı ise ek bankacılık ürünlerine bağlı avantajlardan oluşuyor.

Halkbank

SGK emeklilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası

Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlara maaş tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon veriliyor.

