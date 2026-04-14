EMEKLİ PROMOSYONU 2026 | Emeklilere müjde! Promosyon fiyatları güncellendi: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Aşağıda bankaların güncel emekli promosyon tekliflerine yer verilmiştir:

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan ya da mevcutta maaşını buradan alan SGK emeklilerine 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor. Ek kampanyalarla birlikte 10.000 TL'ye kadar ilave avantaj sağlanabiliyor. Maximum Kart, ücretsiz EFT/havale ve ATM kullanım avantajları da kampanyaya dahil.

DenizBank

Emekli maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren müşterilere 12.000 TL'ye varan temel promosyon, ek ürün kullanımına bağlı olarak 15.000 TL'ye varan ilave ödeme ile toplamda daha yüksek kazanç imkânı sunuluyor.

Garanti BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve bonus fırsatı sunuluyor. Nakit promosyona ek olarak kart harcamaları, sigorta ve hesap kullanımına bağlı ek ödüller bulunuyor.