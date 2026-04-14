Kardeşlerden esans sektörüne yeni soluk

Fransa'da gıda aromaları ve esans üretimlerinde deneyim kazanan Gülistan Dursun Robert ile kardeşi Cennet Melis Uslukılınç, Antalya'nın Alanya ilçesinde devlet desteğiyle kurdukları tesisle sektörde büyümeyi hedefliyor. Yaklaşık 6 ay önce de KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı'na başvurduklarını ve ocak ayında 2 milyon liralık destek almaya hak kazandıklarını belirten Robert, "Türkiye aroma ve esans sektöründe büyük bir potansiyele sahip. Fransa'dan edindiğim bilgi birikimi Türkiye'deki üretim kapasitesiyle birleştirerek kardeşimle sektöre katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"YÜZDE 50'SİNİ HEDEFLİYORUZ'

CENNET Melis Uslukılınç ise iki yıl içerisinde toplam cironun yüzde 50'sini ihracattan elde etmeyi hedeflediklerini, bunun kendileri için stratejik bir hedef olduğunu kaydetti. Uslukılınç, üretimin yüzde 100'ünü Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.