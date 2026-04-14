KURBANLIK FİYATLARI 2026 | Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında son durum ne? Dana, tosun ve düve fiyatları ne kadar?

Büyükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları 2026 yılı için netleşmeye başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında yoğunluk artarken, fiyatlar bölgeye ve hayvanın cinsine göre değişiklik gösteriyor. Peki 2026'da kurbanlık dana fiyatları ne kadar olacak? Büyükbaş canlı kilo fiyatı kaç TL'den satılıyor? İşte düve, tosun ve dana kurbanlık fiyatlarına dair güncel bilgiler…
2026 Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları Türkiye genelinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte talep artarken, bu durum fiyatlara da yukarı yönlü yansıyabiliyor. Vatandaşlar ise özellikle erken alım yapabilmek için 2026 kurbanlık fiyatlarını yakından takip ediyor.
2026 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI
Bu yıl büyükbaş kurbanlık piyasasında fiyatların belirgin şekilde yükseldiği görülüyor. Kurbanlık vasfını taşıyan tosunların fiyatları ortalama 165.000 TL ile 325.000 TL arasında değişiyor.
Yaklaşık 800–850 kilogram ağırlığındaki iri tosunlar 325.000 TL seviyelerine kadar çıkarken, 500–550 kilogram aralığındaki danalar genellikle ortalama 190.000 TL civarında satışa sunuluyor.
DÜVE VE İNEK FİYATLARI
Kurbanlık düvelerin fiyatı çoğunlukla 120.000 TL ile 145.000 TL bandında seyrederken, kesimlik (kısır) ineklerde bu rakam 140.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.
CANLI KİLO FİYATLARI
Canlı kilo bazında büyükbaş kurbanlıklarda fiyatların kilogram başına yaklaşık 400 TL ile 450 TL arasında olduğu ifade ediliyor. Bu hesaplamayla 600 kilogram civarında bir hayvanın toplam maliyeti ortalama 270.000 TL seviyelerine ulaşabiliyor.
Küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyatlar 20.000 TL ile 45.000 TL arasında geniş bir aralıkta değişiyor.