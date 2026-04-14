Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi, cezası belli oldu

SGK tarafından yayımlanan 2026/9 sayılı genelgeyle kritik değişiklik yapılmış oldu. Yasal süresi dışında verilen "boş" bildirgelerdeki muafiyet ortadan kalktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu önemli genelgeyi yayımlayarak yürürlüğe aldı. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren düzenlemeyle birlikte boş bildirim dönemi sona erdi. Bundan sonraki süreçte boş bildirim yapan şirketlere idari para cezası kesilecek.

Genelge ile 2026/Nisan dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere; yasal süresi dışında gerek işveren tarafından kendiliğinden verilen gerekse SGK tarafından resen işleme alınabilecek asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı tüm sigortalıların hem prim ödeme gün sayısı hem de prime esas kazanç bilgilerinin 0 (sıfır) olması halinde de idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

NELER DEĞİŞTİ?

Eski uygulamada yasal süresi dışında verilen asıl veya ek bildirgelerde, sigortalıların hem günü hem de kazançları 0 (sıfır) olsa da idari para cezası uygulanmıyordu.

Yeni kararla birlikte muafiyet kalktı ve idari para cezası uygulaması devreye girdi. Sıfır gün ve kazanç bildirenlere yönelik İPC işlemleri Nisan ayı itibarıyla başlamış oldu.

Cezayla karşılaşmamak için beyannamelerin süresinde verilmesi gerekiyor.