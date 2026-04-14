Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi, cezası belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu önemli genelgeyi yayımlayarak yürürlüğe aldı. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren düzenlemeyle birlikte boş bildirim dönemi sona erdi. Bundan sonraki süreçte boş bildirim yapan şirketlere idari para cezası kesilecek.
SGK tarafından yayımlanan 2026/9 sayılı genelgeyle kritik değişiklik yapılmış oldu. Yasal süresi dışında verilen "boş" bildirgelerdeki muafiyet ortadan kalktı.
Genelge ile 2026/Nisan dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere; yasal süresi dışında gerek işveren tarafından kendiliğinden verilen gerekse SGK tarafından resen işleme alınabilecek asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı tüm sigortalıların hem prim ödeme gün sayısı hem de prime esas kazanç bilgilerinin 0 (sıfır) olması halinde de idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
NELER DEĞİŞTİ?
Eski uygulamada yasal süresi dışında verilen asıl veya ek bildirgelerde, sigortalıların hem günü hem de kazançları 0 (sıfır) olsa da idari para cezası uygulanmıyordu.
Yeni kararla birlikte muafiyet kalktı ve idari para cezası uygulaması devreye girdi. Sıfır gün ve kazanç bildirenlere yönelik İPC işlemleri Nisan ayı itibarıyla başlamış oldu.
Cezayla karşılaşmamak için beyannamelerin süresinde verilmesi gerekiyor.
ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKETLER NE YAPACAK?
Çalışanı olmayan ancak dosyası SGK'da açık olan işverenler, "Çalışmaya ara verme" kısmından işlem yaparak cezadan muafiyetini sağlayabilecek. Yeni personel işe alındığında sistem yeniden aktifleştirilecek.
NE KADAR CEZA KESİLECEK?
Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, SGK tarafından belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler ya da SGK tarafından internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;
Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (5 bin 615 lira), belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında (3 bin 509 lira) idari para cezası uygulanacak.