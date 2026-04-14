Yemek siparişlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle yemek sipariş platformlarında yeni dönem başladı. Bakanlığın, kapsamlı değerlendirmeler neticesinde düzenleme yapılmasını gerekli gördüğü kaydedilen açıklamada, bu kapsamda, elektronik ticarette şeffaflığın en üst düzeye çıkarılması, hizmet bedellerinin açık, anlaşılır ve tam anlamıyla öngörülebilir hale getirilmesi ile piyasa genelinde güven ortamının güçlü şekilde tesis edilmesi amacıyla bazı kararlar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Elektronik ticaret pazar yerleri tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedellerin, tereddüde yer bırakmayacak şekilde, hizmet kalemleri ayrıntılı olarak restoranların kendi satıcı paneli üzerinden gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir" denildi. Düzenlemeyle, siparişin alınması, iletilmesi ve ödeme altyapısı gibi hizmetler için restoranlardan ek ücret talep edilmesinin önüne geçildi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Yeni sistemde kampanya, indirim ve reklam gibi uygulamalara katılım tamamen gönüllülük esasına bağlandı. Restoranların bu uygulamalara zorlanamayacağı ve katılmayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı vurgulandı.

KOMİSYON HESAPLAMASI SADELEŞTİ

İndirimli satışlarda yaşanan karmaşıklık da giderildi. Buna göre, indirimin sadece restoran tarafından yapılması halinde komisyon tüketicinin ödediği tutar üzerinden hesaplanacak. İndirimin platformla birlikte yapılması durumunda ise platformun katkısı da hesaplamaya dahil edilecek.