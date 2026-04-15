  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2026 | Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ne kadar?

Bugün altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Vatandaşlar merakla altın fiyatlarını araştırıyor. ABD/İsrail-İran savaşının altın fiyatlarına olan etkisi güne yükselişle başlamasına sebep oldu. İşte altın fiyatlarında son durum...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Haftanın ortası olan Çarşamba gününde altın fiyatları merakla araştırılıyor. Vatandaşlar Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? gibi soruları sıklıkla araştırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2026

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.942,04 TL
SATIŞ: 6.942,82 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 11.009,25 TL
SATIŞ: 11.262,46 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.949,69 TL
SATIŞ: 22.524,92 TL

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.413,16 TL
SATIŞ: 46.565,27 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.822,16
SATIŞ: $4.822,76

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.035,00 TL
SATIŞ: 45.862,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 45.605,00 TL
SATIŞ: 46.290,00 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA