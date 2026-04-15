ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2026 | Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ne kadar?

Haftanın ortası olan Çarşamba gününde altın fiyatları merakla araştırılıyor. Vatandaşlar Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? gibi soruları sıklıkla araştırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2026
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.942,04 TL
SATIŞ: 6.942,82 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 11.009,25 TL
SATIŞ: 11.262,46 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.949,69 TL
SATIŞ: 22.524,92 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.413,16 TL
SATIŞ: 46.565,27 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.822,16
SATIŞ: $4.822,76
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.035,00 TL
SATIŞ: 45.862,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 45.605,00 TL
SATIŞ: 46.290,00 TL