Haberler Ekonomi Gece yarısı tabela değişti! Akaryakıta zam geldi: İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları; petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kuru ve küresel gelişmelere bağlı olarak sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde fiyatlara bir zam yansıtılırken, hemen ardından indirim beklentisine dair haberler de gündeme geldi. Bu durum, sürücüler açısından “hangi ürüne zam geldi, hangisinde indirim var?” sorusunu yeniden öne çıkardı. 15 Nisan 2026 Çarşamba itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şehir bazında merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları farklılık gösterebiliyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Motorin fiyatlarında son dakika gelişmeleri sürüyor. Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel gelişmelerin etkisiyle sürekli değişmeye devam ediyor. Son günlerde motorine zam yapılırken, sektör kaynakları kısa vadede bir indirim ihtimalinin de gündemde olduğunu belirtiyor.

Peki bugün motorine yeni bir zam var mı, indirim bekleniyor mu? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren motorine litre başına 3,33 TL zam geldi.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Zammın ardından motorine indirim beklentisi de oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıtın savaş hali... Salı 4 TL 35 kuruş indirim, çarşamba 3 TL 33 kuruş zam, perşembe indirim. Motorine bu gece yarısı 4 TL 4 kuruş indirim bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.65 TL
Motorin: 75.60 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.51 TL
Motorin: 75.46 TL
LPG: 34.39 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.90 TL
Motorin: 76.99 TL
LPG: 34.79 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.62 TL
Motorin: 76.72 TL
LPG: 34.87 TL

