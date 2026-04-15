Gece yarısı tabela değişti! Akaryakıta zam geldi: İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları

Motorin fiyatlarında son dakika gelişmeleri sürüyor. Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel gelişmelerin etkisiyle sürekli değişmeye devam ediyor. Son günlerde motorine zam yapılırken, sektör kaynakları kısa vadede bir indirim ihtimalinin de gündemde olduğunu belirtiyor.
Peki bugün motorine yeni bir zam var mı, indirim bekleniyor mu? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ
Gece yarısından itibaren motorine litre başına 3,33 TL zam geldi.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Zammın ardından motorine indirim beklentisi de oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıtın savaş hali... Salı 4 TL 35 kuruş indirim, çarşamba 3 TL 33 kuruş zam, perşembe indirim. Motorine bu gece yarısı 4 TL 4 kuruş indirim bekleniyor" ifadelerini kullandı.
BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 75.60 TL
LPG: 34.99 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.51 TL
Motorin: 75.46 TL
LPG: 34.39 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.90 TL
Motorin: 76.99 TL
LPG: 34.79 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.62 TL
Motorin: 76.72 TL
LPG: 34.87 TL