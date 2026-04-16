EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Ödeme takvimi ve tutara dair detaylar netleştikçe kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere, Ramazan Bayramı'nda emeklilere 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Kurban Bayramı ikramiyesinin de ne zaman yatırılacağı ve tutarının ne olacağı emekliler tarafından merakla bekleniyor. İşte detaylar…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?
Yaklaşık 16,5 milyon hak sahibini kapsayan emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, bayramdan 6 gün önce hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda Kurban Bayramı ikramiyelerinin de benzer şekilde 6 gün önceden ödeneceği öngörülüyor. Ödemelerin, 21 Mayıs'tan itibaren ve maaş ödeme günlerine göre önceliklendirilerek yapılması bekleniyor.