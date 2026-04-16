Gram altın şu an alınır mı? İslam Memiş'ten 'türbülans' uyarısı!

Yatırımcılar hem altın hem de gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor.
Jeopolitik risklerle bu kez düşüşe geçen değerli metaller Orta Doğu'da barış umuduyla yeniden hareketlendi. Altın ve gümüş yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. İslamabad'da gerçekleşen barış müzakerelerinin sonuçsuz kalmasıyla altın ve gümüş son 1 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
Savaşın ardından 5.000 dolar seviyesinden hızla 4.000 dolara gerileyen ons altın 4.871 dolar ile son 4 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ons altın böylelikle savaştan bu yana zirveyi test etmiş oldu.
Ons gümüş ise 80 doları 18 Mart'tan sonra kritik eşiği ilk kez aştı.
Gram altın ise hem spot piyasada hem de Kapalıçarşı'da 7.000 TL'yi aştı. Sarı metalde makas farkı ise 40 TL'ye geriledi.
Gram gümüş de savaştan sonra ilk kez 116 TL'yi aştı. Kapalıçarşı'da ise 121 TL'yi gördü.
ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ?
Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalı üzerinden yaptığı analiz ile altın ve gümüş piyasalarındaki sert dalgalanmaları ve yıl sonu beklentilerini paylaştı. Jeopolitik gerilimlerin ve "manipülasyon fiyatlamasının" hakim olduğu piyasalarda yatırımcıları uyaran Memiş, gram altın ve gümüş için iddialı tahminde bulundu.
BARIŞ MI YOKSA SAVAŞ MI? ALTIN İÇİN KRİTİK EŞİK
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.812 dolar seviyesinde olduğunu belirten İslam Memiş, piyasaların tamamen Orta Doğu'dan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti. İslam Memiş'e göre, barış ihtimalinin fiyatlanması için 4.900 dolar direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Eğer kalıcı bir ateşkes sağlanırsa ons altının kademeli olarak 5.100 ve 5.200 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini öngörüyor.
Kişisel beklentisinin barış yönünde olduğunu ve bu nedenle düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten İslam Memiş, "Benim için önemli olan 4.900 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmadıkça bir barış haberinden bahsetmemiz mümkün değil. Ancak aksine savaşın devam etmesi halinde tekrar 4.650 dolar seviyesi burada güçlü bir destek seviyesi. Savaşın şiddeti artarsa 4.400 dolar seviyesine kadar da bir geri sarkmadan bahsedebiliriz" dedi.
GRAM ALTINDA İLK DURAK İÇİN TARİH
İç piyasada gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, Kapalıçarşı'da fiziki altının 6.940 lira seviyesinde olduğunu ve şu an 6.500-7.000 lira aralığında dalgalandığını kaydetti. İslam Memiş, gram altında ilk durak için tarihi şu sözlerle açıkladı: "Temmuz aylarında, yaz aylarında 8.000 TL ve üzerindeki rakamları tekrar beklemeye devam ediyorum."
10.000 TL'LİK REKOR KIRILACAK MI?
Yıllık öngörülerinde bir değişiklik yapmadığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların 10.000 TL'lik rekor beklentisine cevap verdi. İslam Memiş, "Ben yine 5.880 - 6.000 dolar seviyesi ons altın tarafında, 10.000 TL seviyesi gram altında yine hedef noktasında olacaktır. " ifadeleriyle beklentisini aktardı.
GÜMÜŞ YATIRIMCISINA "ÜÇ HANELİ" MÜJDE
Gümüş fiyatlarındaki rasyo etkisine ve alım fırsatlarına değinen Memiş, gümüş onsunda 80 dolar, gramda ise 115 TL seviyelerinin hakim olduğunu belirtti.
Gümüşteki yükseliş beklentisini şu sözlerle dile getirdi:
"Yıl sonuna kadar hedefim 96 dolar seviyesi. Eğer bu seviye kırılırsa yıl sonuna kadar 3 haneli rakam yani 106 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Gümüş tarafında pozitif beklentim devam ediyor."
ŞU AN GRAM ALTIN ALINIR MI?
Özellikle fiziki altın biriktirenler ve düğün yapacaklar için "işçilik" maliyetlerindeki düşüşe dikkat çeken İslam Memiş, piyasadaki bu durumu bir fırsat olarak nitelendirdi: "Altın tarafında bu hafta işçilik farkları kapandı; bir ay önce 1 kilogram külçe altında 9.000 dolar olan işçilik 250 dolara kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görüyorum çünkü en ufak bir türbülansta tekrar ekstra işçilikler gelebilir. Bu yüzden düğün yapacaklar veya altın borcu olanlar için 6.500-7.000 lira aralığını alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum."
BORCU OLANLAR ALTIN SATMALI MI?
İslam Memiş, kredi borcu olanların altın satıp borcunu kapatmasına ilişkin soruya, "Şahsen acele etmezdim. TL borcu ve faiz ödemesi var ama faizini önceden ödeyip ana paraya geçmişse bence gerek yok" şeklinde cevap verdi.
1 MİLYON TL'Sİ OLAN HANGİ YATIRIMI YAPMALI?
Piyasadaki belirsizliğin %100 arttığı bir dönemde yatırımcılara "güçlü psikoloji" tavsiyesinde bulunan Memiş, parayı korumanın en az kazanmak kadar önemli olduğunu ifade etti. Tek bir enstrümana yatırım yapmak yerine sepet oluşturmanın riskleri azaltacağını belirten uzman, yeni Türk lirası geçenler için %50 barış, %50 savaş ihtimaline göre pozisyon almalarını önerdi. Memiş, 1 milyon liralık hayali bir sepet örneğinde; %50 Bitcoin, %25 Euro ve %25 dolar nakit (maliyet düşürmek için) formülünü paylaştı.