Gram altın şu an alınır mı? İslam Memiş'ten 'türbülans' uyarısı!

BARIŞ MI YOKSA SAVAŞ MI? ALTIN İÇİN KRİTİK EŞİK

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.812 dolar seviyesinde olduğunu belirten İslam Memiş, piyasaların tamamen Orta Doğu'dan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti. İslam Memiş'e göre, barış ihtimalinin fiyatlanması için 4.900 dolar direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Eğer kalıcı bir ateşkes sağlanırsa ons altının kademeli olarak 5.100 ve 5.200 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Kişisel beklentisinin barış yönünde olduğunu ve bu nedenle düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten İslam Memiş, "Benim için önemli olan 4.900 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmadıkça bir barış haberinden bahsetmemiz mümkün değil. Ancak aksine savaşın devam etmesi halinde tekrar 4.650 dolar seviyesi burada güçlü bir destek seviyesi. Savaşın şiddeti artarsa 4.400 dolar seviyesine kadar da bir geri sarkmadan bahsedebiliriz" dedi.