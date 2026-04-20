Lisansı olmayan VPN şirketleri engellenecek

Türkiye'de erişimi yasal olarak kısıtlanmış içerik ve oyunlara ulaşım sağladığı bilinen VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı gündeme geldi. Buna göre, söz konusu hizmetlerin lisanslandırılmasına ilişkin bir çerçeve oluşturulması üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Düzenleme ile VPN hizmetlerinin daha sıkı denetlenmesi, hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması ve kullanım alanlarının yasal sınırlar içinde netleştirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Yetkililerin, internet güvenliği ve veri koruma başlıklarını da kapsayan kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttüğü ifade ediliyor.