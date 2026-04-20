Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.









Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık merkezinde düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen 2026 yılı fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

YURT İÇİ 18 BİN, YURT DIŞI 7 BİN LİRA Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanların ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırılacağını vurgulayan Arpaguş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini; yurt içinde kestirmek isteyenler için 18.000 TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7.000 TL olarak belirledik." dedi.