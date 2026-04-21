Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik haberlerin ardından küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri altın fiyatlarını baskıladı. Yeni haftaya yüzde 0.9 azalışla başlayan gram altın 6 bin 907 lira seviyelerine geriledi. Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1.1 üstünde 6 bin 968 liradan tamamladı. Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının ise piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.