Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru!

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi yeni işlem gününe yükselişle başladıktan sonra gün içinde gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü hareketini güçlendirdi. Açılışta yüzde 0,35 artışla 14.535 puana çıkan endeks, gün içerisinde 14.616 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

SEKTÖRLERDE POZİTİF GÖRÜNÜM

Borsadaki genel yükselişe paralel olarak bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında değer kazandı. Sektörler arasında en güçlü performans ise yüzde 1,81 artışla metal ana sanayi tarafında kaydedildi.

REKOR SEVİYELERDE İŞLEM HAREKETLİLİĞİ

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören hisselerdeki yukarı yönlü seyir, endeksin yeni zirvelere taşınmasında etkili oldu. Özellikle sanayi hisselerindeki alımların hızlanması, gün içi rekor seviyenin test edilmesini sağladı.